الشباب السعودي يرصد ضم نجم الزمالك

يرصد نادي الشباب السعودي الذي ينافس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ضم أحد نجوم نادي الزمالك في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لمصادر مقربة من نادي الزمالك، فإن النجم طارق حامد نجم خط وسط الفريق ومنتخب مصر لكرة القدم أصبح هدفاً رئيسياً للفريق السعودي لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت المصادر، أن إدارة النادي السعودي تنتظر رد مثيلتها في الزمالك، حول الشروط المطلوبة للتحلي عن طارق حامد سواء بالبيع أو بالإعارة.

وأكدت التقارير أن طارق حامد يتمسك بالبقاء مع الزمالك، لكنه قد يرحل عن الفريق إذا تلقى عرضاً مناسباً من الناحية المادية.

ويعد طارق حامد ركيزة أساسية لفريق الزمالك ومنتخب مصر، حيث يعد من أفضل لاعبي خط الوسط المدافع في كرة القدم المصرية.

وكان طارق حامد قد دخل في أزمة مع إدارة ناديه في وقت سابق بسبب بعض المستحقات المتأخرة، إلا أن الأزمة تم إحتوائها بين اللاعب وإدارة نادية.