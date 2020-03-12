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حارس الزمالك في طريقه للرحيل بنهاية الموسم

الخميس 12/مارس/2020 - 06:07 ص
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حراس الزمالك
حراس الزمالك
عبد القادر عرابي
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باتت أيام حارس مرمى فريق الزمالك محمد عواد معدودة داخل القلعة البيضاء، حيث تزايدت فرص رحيل اللاعب أكثر من أي وقت مضى.

وذكرت تقارير صحفية مقربة من القلعة البيضاء، أن إدارة نادي الزمالك لن تمانع في مسألة رحيل عواد بنهاية الموسم.

وأكدت المصادر، أن إدارة النادي الأبيض تشترط الحصول على عرض مادي مرض، لتعويض المبلغ الكبير الذي تم دفعه لعواد، لإنتدابه من النادي الإسماعيلي مطلع الموسم الجاري.

ويحاول وكيل عواد البحث عن عروض خليجية له، لا سيما في الدوري السعودي، الذي خاض خلاله عواد موسماً ناجحاً مع نادي الوحدة.

وكان من المتوقع أن يكون عواد الحارس الأول في الزمالك، إلا أن تواضع مستواه من الزمالك منح حارس المرمى محمد أبو جبل لإنتزاع حراسة عرين الزمالك بدلاً منه، بالإضافة لإقتراب عودة الحارس السابق محمود عبد الرحيم جنش للمباريات، وتواجد حارس المنتخب الأوليمبي محمد صبحي.

وكان مقرراً أن يواجه الزمالك فريق الإتحاد السكندري اليوم الخميس، إلا أن الظروف الجوية أدت لتأجيل المباراة.

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