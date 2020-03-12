فايلر يفشل فى معادلة رقم جوزيه وسلسلة الإنتصارات تتوقف أمام سموحة

توقفت سلسلة إنتصارات النادي الأهلي والتى إستمرت ل 16 مباراة على التوالي، تحت قيادة المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر، بعد التعادل أمام سموحة بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة ال 18 من بطولة الدوري المصري.

وكان الفريق السكندري قد تقدم فى النتيجة عن طريق لاعب الوسط يوسف ديوب من تسديدة قوية فى الدقيقة 69 من زمن المباراة، ولكن تعادل النادي الأهلي فى الدقائق الأخيرة من زمن المباراة بهدف سجله عمرو السولية من ضربة جزاء بعد إحتكام حكم اللقاء محمد عادل لتقنية الفيديو VAR.

وفشل المدرب السويسري رينيه فايلر فى معادلة رقم المدرب التاريخي البرتغالي للقلعة الحمراء مانويل جوزيه، والذي حقق الفوز خلال 17 مباراة على التوالي موسم 2004_2005، ليقف فريق فايلر للفوز رقم 16 ويتعطل أمام سموحة ولن يستطيع أن يحقق الثلاث نقاط ويفقد أول نقتطين.