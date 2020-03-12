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غياب اليسون بيكر يجعل مرمي " ليفربول" سهل الوصول فى وجود أدريان

الخميس 12/مارس/2020 - 05:56 ص
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ليفربول وأتليتكو مدريد
ليفربول وأتليتكو مدريد
محمد جمال
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يغيب الحارس الدولى البرازيلي اليسون بيكر عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب الإصابة التى عانى منها مؤخرًا وغيبته عن مواجهة بورنموث ببطولة الدوري الإنجليزى ومباراة أتليتكو مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقصي أتليتكو مدريد الإسبانى نظيره ليفربول الإنجليزي حامل اللقب من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، بعد الفوز عليه فى ملعبه انفيلد بثلاث أهداف مقابل هدفين، بعدما أيضًا حقق الروخي بلانكوس الفوز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وكان مرمي ليفربول امام أتليتكو مدريد سهل الوصول على الرغم أن الفريق الإسبانى لم يصل على مرمي الريدز سوي فى مرات قليلة جدًا انتهوا بتسجيل ثلاث أهداف فى مرمي حارس الفريق، أدريان، الذى يخوض المباريات بدلًا من اليسون بيكر.

وقدم أدريان مباراة غير جيدة، امام الروخى بلانكوس، وأدي غياب اليسون عن المباراة، لإقصاء بطل أوروبا على ملعبه ووسط جماهيره.

بينما على الجانب الأخر قدم الحارس السلوفيني يان أوبلاك مياراة ممتازة وحافظ على شباك فريقه أتليتكو مدريد فى مرات عديدة ولم يُسأل عن هدفين الريدز، وعلى الرغم من قوة هجمات ليفربول خلال المباراة ولكنه دافع ببسالة عن مرماه، وكان نجم اللقاء الأول بلا منازع.


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