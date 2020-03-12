حظوظ النصر في التتويج بالدوري السعودي للمحترفين

تراجع صاحب صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، الهلال بتعادل إيجابي بهدف أمام ضمك ضمن منافسات الجولة 22، في الوقت الذي حقق فيه النصر الفوز برباعية مقابل هدف أمام الرائد.

الهلال يسعى لاستعادة لقبه المفقود الموسم الماضي بفارق نقطة عن النصر، في الوقت الذي يلاحقه العالمي ليحصد لقبه الثاني على التوالي.

الأزرق يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، وفارق الأهداف 33، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة وفارق الأهداف 24.

ويستعرض الفجر الرياضي حظوظ النصر للفوز بالدوري

النصر يتبقى له 8 مباريات أمام، "الهلال، أبها، الوحدة، التعاون، العدالة، الفيحاء، الاتحاد، الاتفاق".

ويحتاج النصر للفوز بهم جميعًا، في المقابل لابد أن يخسر الهلال لقائين، أو يخسر لقاء ويتعادل لقائين، أو يتعادل 3 لقاءات، أو يخسر لقائه أمام النصر ويتعادل في 2 لقاءات، ليفوز النصر باللقب مباشرة.

ولكن في حالة أن خسر النصر لقائه المقبل أمام الهلال وفاز في جميع المباريات سوف يتوجب أن يخسر الأزرق 3 لقاءات ويتعادل في لقاء ، أو التعادل في 5 مباريات، أو خسارة لقائين والتعادل في مثلهم .

أو يخسر الهلال 3 لقاءات، وفي هذه الحالة سيكون هناك تساوي في عدد النقاط، سوف يحتكم إلى عدد الأهداف.

جدير بالذكر أن الهلال يتبقى له لقاءات أمام "النصر والفتح والعدالة والأهلي و الفيصلي و الحزم والوحدة والشباب.

وكان قد حقق النصر الفوز في مباراة الدور الأول في الدوري السعودي للمحترفين أمام الهلال بثنائية مقابل هدف.