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عاجل.. أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب البحر الأحمر

الخميس 12/مارس/2020 - 05:54 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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تشهد محافظة البحر الأحمر، فجر اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة وبرق ورعد، وطقس شديد البرودة وانخفاض في درجات الحرارة.

وكانت محافظة البحر الأحمر برئاسة اللواء عمرو حنفي، قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ.

وشدد محافظ البحر الأحمر، على جميع الجهات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، طبقًا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت سقوط أمطار غزيرة على معظم أنحاء الجمهورية.


وحذرت إدارة مرور البحر الأحمر، سائقي المركبات توخي الحذر وإتباع تعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، كما كثفت إدارة المرور من تواجد رجال المرور على الطرق السريعة لإرشاد قائدي السيارات.

ومن جانبها، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ اليوم الخميس، لما تتعرض له البلاد من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية واحتمال سقوط أمطار.

ووجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالبحر الأحمر، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية على مدار الـ24 ساعة.

وأوضح بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية، أنه تم التأكد من جاهزية جميع أقسام الاستقبال والطوارئ، وتم تكثيف النوبتجيات وأعداد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين ومنع الإجازات، لافتًا إلى أنه تم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات، وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته، والأمصال والطعوم، والتأكد من مصادر الطاقة وتم تجهيز فرق الانتشار السريع حال الاحتياج إليه.

كما أعلن رؤساء المدن بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ التي تتعرض له البلاد، وذلك باصطفاف المعدات الثقيلة في الأماكن المخصصة وأماكن تجمع المياه، كما تم تفعيل غرفة عمليات في كل مدينة وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة الأحوال الجوية لحظة بلحظة.
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