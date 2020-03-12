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مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة لها

الخميس 12/مارس/2020 - 05:14 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 12 - 3 - 2020، أبرزها مباراة لاسك لينز ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "ذهاب دور الـ16"

لاسك لينز ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

إسطنبول باشاكشهر ضد كوبنهاجن، تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

أوليمبياكوس ضد وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

جلاسكو رينجرز ضد باير ليفركوزن، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

فولفسبورج ضد شاختار دونيتسك، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ22"

الفتح ضد العدالة، تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.
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