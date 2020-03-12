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انقطاع الكهرباء عن مناطق متعددة في قنا نتيجة الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 06:14 ص
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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شهدت محافظة قنا انقطاعا في التيار الكهربائي عن عدد من القرى والنجوع، في مدينة نجع حمادي، والمراكز المجاورة، على خلفية موجة الطقس السيئ الذي تعرضت له المحافظة.

وحذرت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة المواطنين، مطالبة ضرورة توخي الحذر وعدم الخروج من المنزل، والابتعاد عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة لعدم وقوع أي إصابات خلال الموجة المتقلبة في الطقس.

فيما قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة قنا أنهت استعداداتها لأية أثار سلبيه محتمله لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ.

وأضاف "الداودي": تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة، مضيفا: أنه تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كما وجه المحافظ على ضرورة المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول، ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأضح: أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف التالية: "0963337291 0963328472 فاكس 0963329542"، على مدار72 ـساعة القادمة.
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