Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليلى علوي ضيفة بلال العربي اليوم "إنستجرام"

الخميس 12/مارس/2020 - 07:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم
Advertisements
نشر الإعلامي ''بلال العربي" فيديو جديدا له عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتناول هذا المقطع من الفيديو البرومو الترويجي لإستضافته غدا الخميس الموافق 12 مارس للفنانة "ليلى علوي" في تمام الساعة الثامنة مساء، ببرنامجه "B My Guest" المذاع على قناة LBC.

وكتب ''العربي" على هذا الفيديو قائلا: أكبر الأمراض النفسية موجودة عند النجوم والنجمات، بس ضيفتي هذا الخميس غير، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ده أحلى خميس ده في الدنيا عشان لولي القمر معاك، انا بحبها جدا وبحب اشوف كل أعمالها.

وفي سياق أخر قدمت "علوي" العديد من الأعمال الفنية منها المصير، تحت التهديد، يا دنيا يا غرامي، غرام الأفاعي، بنت من شبرا، لحظات حرجة، الشوارع الخفية، هي ودافنشي، العائلة التوأم، فرح ليلى، نابليون والمحروسة.
Advertisements

أخبار تهمك

ليفربول نموذج الحي سان جيرمان لبيع نيمار لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 10 ساعة

صحيفة إسبانية تنتقد ميسي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يجهز بديل زيدان

منذ ساعة و 24 دقيقة

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

بدأت الموجة السيئة.. سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. اقتلاع أشجار نتيجة حالة الطقس السيئ في قنا

منذ ساعة و نصف

رسميًا.. يوفنتوس يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 4 ساعات

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

هل تضرب موجة الطقس المنازل وتسقط "البلكونات"؟.. الري تجيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل فريقي أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ 18 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:03 ص

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

11:45 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

03:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status