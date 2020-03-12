ليلى علوي ضيفة بلال العربي اليوم "إنستجرام"

نشر الإعلامي ''بلال العربي" فيديو جديدا له عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتناول هذا المقطع من الفيديو البرومو الترويجي لإستضافته غدا الخميس الموافق 12 مارس للفنانة "ليلى علوي" في تمام الساعة الثامنة مساء، ببرنامجه "B My Guest" المذاع على قناة LBC.وكتب ''العربي" على هذا الفيديو قائلا: أكبر الأمراض النفسية موجودة عند النجوم والنجمات، بس ضيفتي هذا الخميس غير، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ده أحلى خميس ده في الدنيا عشان لولي القمر معاك، انا بحبها جدا وبحب اشوف كل أعمالها.وفي سياق أخر قدمت "علوي" العديد من الأعمال الفنية منها المصير، تحت التهديد، يا دنيا يا غرامي، غرام الأفاعي، بنت من شبرا، لحظات حرجة، الشوارع الخفية، هي ودافنشي، العائلة التوأم، فرح ليلى، نابليون والمحروسة.