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رسمياً .. الإتحاد الأوروبي يرفض إستئناف ريال مدريد

الخميس 12/مارس/2020 - 04:47 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبد القادر عرابي
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رفض الإتحاد الأوروبي اليوم رسمياً، الإستئناف الذي تقدمت به إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها مدافع الفريق الدولي سيرخيو راموس في مباراة مانشستر سيتي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي خسره النادي الملكي بهدفين لهدف.

وكان ريال مدريد قد تقدم بإستئناف في وقت سابق، بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها راموس، عقب عرقتله مهاجم مانشستر سيتي جابريل خيسوس وهو منفرد بالمرمى.

وأعلن الإتحاد الأوروبي رفضه للإلتماس، ليغيب بذلك قائد الفريق عن مواجهة الإياب الإسبوع المقبل، والمقررة بملعب الإتحاد بمدينة مانشستر.

وسينضم راموس لقائمة الغائبين عن اللقاء، والتي تضم إيدين هازارد ومارسيلو وتيبو كورتوا ومارسيلو.

ومن المقرر أن يشترك البرازيلي إيدير ميليتاو في المباراة بدلاً من راموس في مركز قلب الدفاع، بعد أن شارك في مركز الظهير الأيمن أمام فريق ريال بيتيس.

وانتهت مواجهة الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد، بفوز الفريق الإنجليزي بهدفي جابريل خيسوس وكيفين دي بروين، مقابل هدف وحيد لريال مدريد سجله إيسكو.

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