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أول تصريح للصحفي الأمريكي المتعافى من "كورونا" بمصر (فيديو)

الخميس 12/مارس/2020 - 06:35 ص
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جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
مروة عبدالعزيز
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قال الصحفي الأمريكي المتعافي من فيروس كورونا، مات سوايدر، إنه سعيد بالتعافي من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "سوايدر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يعرض على قناة "سي بي سي": "حالتي جيدة واختفت كل الأعراض"، موجها الشكر للأطقم الطبية المتواجدة في الحجر الصحي على تقديم الرعاية الصحية له.

وتابع سوايدر: "مازلت موجودًا في الحجر الصحي، وتجربتي في مصر فريدة من نوعها، وسعيد بالتجربة الإنسانية التي مررت بها.. وهناك احترافية في التعامل معه من قبل الأطقم الطبية في الحجر الصحي".

وكان الصحفي الأمريكي قد وثق تفاصيل رحلته العلاجية في مصر من فيروس كورونا، بعد إصابته خلال رحلة نيلية بالأقصر.

وكتب السائح الأمريكي، العديد من المنشورات علي صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في إحدى الصور وهو على ظهر جمل بالهرم وأخرى وهو في الأقصر.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، تسجيل 7 حالات جديدة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها.

وقالت الوزارة في بيان، إن من بين تلك الحالات 6 مصريين، إضافة إلى شخص أجنبي؛ ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابياتها للفيروس في مصر 67 حالة.

وكشفت الوزارة عن خروج 7 حالات من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل اليوم من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس في وقت سابق؛ ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.
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الكلمات المفتاحية

مصر كورونا الصحفي الأمريكي

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