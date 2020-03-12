محمد فضل شاكر لـ"الفجر الفني": ورثت عن والدي المزاجية وهذه تفاصيل اعتراضه على دخولي مجال الغناء

فنان لديه موهبة غنائية فريدة من نوعها، ينطبق عليه المقولة الشهيرة "ابن الوز عوام"، لأن والده واحدًا من كبار الفنانين في لبنان، أخذ منه الصوت الدافئ والإحساس الصادق في الغناء والتواضع ومحبة الجميع له، خطف قلوب الجمهور سريعًا ولم يعتمد على شهرة والده، حديثنا عن الفنان اللبناني محمد فضل شاكر.



والتقى الفجر الفني بالفنان محمد شاكر في حوار خاص للفجر الفني والذي فتح لنا قلبه من خلاله تحدث عن أمور كثيرة وعن تفاصيل رفض والده دخوله المجال الفني.



وإلى نص الحوار:



في البداية.. حدثنا عن ردود فعل الجمهور على أحدث أغنياتك من هلأ؟



كانت رائعة، لقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وشعرت بأنها وصلت للجمهور وأحبها جدًا، وهذا لاحظته بعد انتشار عدد كبير من الفيديوهات لها عبر السوشيال ميديا وسط تفاعل كبير من رواد التواصل معها بشكل لافت، وهذه الأغنية تحديدًا، هي أول أغنية من ألحاني، ولذلك أنا سعيد بوصولها للجمهور.



وهل حققت النجاح الذي كنت تتمناه؟



في الحقيقة، دائمًا أضع بداخلي آمال كبيرة وتوقعات أكبر للنجاح ولكن من وجهة نظري لم أصل للنجاح الذي أريده.



برأيك.. هل ساهمت السوشيال ميديا في سرعة انتشار المزيكا أم تسببت في تراجعها وشهرة من لايملك موهبة؟



بالطبع ساهمت في انتشار المزيكا وهذا يظهر من خلال المشاهدات التي تتخطى الملايين وذلك بعغد طرح الأغنية بيوم أو أقل، وفي الوقت ذاته ساهمت في تراجعها، وحتى أكون صريح في الحديث، كانت الناس قديمًا تنتظر بفارغ الصبر الأخبار الخاصة بالفنانين بالمجلات وتهتم بها ولكن الآن انعدمت الخصوصية وأصبح بإمكان أي شخص التدخل في حياتك، وأصبح الأمر سخيفًا وأتمنى أن يصبح للفنان مكانته الخاصة ويبتعد عن مثل هذه التفاهات.



إلى جانب الصوت المتميز.. ما الشئ أو الصفة التي ورثتها عن والدك النجم فضل شاكر؟



من أهم الأشياء الذي توارثتها عن والدي هي صفة المزاجية.



هل وجدت في بداية مشوارك أي اعتراض من والدك على دخول مجال الغناء؟



نعم لقد كان معترض على دخولي مجال الغناء، وأول أغنية لي أنا ياجروحي كنت أغنيها في الإستديو له، عندما استمع لها والدي قال لي ماذا ستفعل بهذه الأغنية، أخبرته أنني سأطرحها وحينها اعترض ورفض ذلك وبعدها حاولت أن أقنعه وبالفعل طرحتها.



ماهي نصيحته الدائمة لك لكي تستمر في مشوارك الفني؟



دائمًا ينصحني بالتواضع والطيبة، ولكني أفضل أن أنجح بطريقتي، والدي فنان كبير ونجح بطريقته الخاصة واستراتيجيته التي وضعها لمشواره الفني، ولذلك أنا لم أعتمد على نجاح والدي أو شهرته أو واسطته، بل تعاملت مع فنانين جدد لم يتعامل معهم والدي وأشق طريقي بنفسي والفن يلزمه الصبر وأثق بأنني سأنجح.



ماهي اللهجة التي تتمنى الغناء بها خلال الفترة المقبلة؟



أغني باللهجة المغربية ولكن حاليًا أركز على اللهجة اللبنانية والمصرية حتى يصل صوتي للجمهور وبهذا العام لدي أعمال كثيرة مميزة وستعجب الجمهور.



ماذا عن مجال التمثيل.. هل من الممكن أن تشارك في مسلسل او فيلم ما؟



أتمنى ذلك، ولكني أضع كل تركيزي في الغناء ويجب أن أتميز في هذا المجال لأن هذا عملي الذي أحبه، ومن الممكن فيما بعد أفكر في خوض تجربة التمثيل بشرط أن أقتنع بفكرة الفيلم أو المسلسل.



برأيك.. أيهما أفضل للفنان.. طرح أعمال من انتاجه الخاص أم ينتمي لشركة انتاج معينة؟



شركات الإنتاج الحالية قليلة جدًا ولاتقدم للفنان الدعم اللازم له وأقوم بالإنتاج الخاص لأعمالي، ولكن أتمنى أن تتواجد شركات تسويق محترفة بالعالم العربي وانا من الأشخاص الذين يعانوا من قلة الخبرة في تسويق الأغاني وهذا يحتم علي أن أغني وأقوم بكل شئ بمفردي.