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صحيفة إسبانية تنتقد ميسي

الخميس 12/مارس/2020 - 04:30 ص
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ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه ينبغي على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد ​برشلونة​ الإسباني​ ان يقوم بإعادة إنتاج نفسه من أجل مواجهة المنافسين.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم الأرجنتيني الذي يعتبر الأخطر في برشلونة وأكثر نجم يخشاه المنافسون يواجه عقبتان في الفترة المقبلة هما إعادة إنتاج نفسه من أجل مواجهة الخطط التي توضع لإيقافه ومنعه من التسجيل خاصة على مستوى الركلات الثابتة والعقبة الثانية هي التأقلم مع خطط المدير الفني الإسباني الجديد للبلوجرانا كيكي سيتين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مايكل ميرينو نجم ريال سوسيداد يعتبر من اللاعبين الذين عادة ما يدرسون ميسي لأسابيع قبل مواجهته موضحة أن فريقه نجح في إيقافه بطريقة فعالة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عددًا من الأندية قامت بعمل جيد لإيقاف ميسي في وقت سابق على رأسها فياريال وجيرونا الإسبانيين وتوتنهام الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ميسي نجح في تسجيل 46 هدفاً في مسيرته منها أربعة هذا الموسم من تسديدات ثابتة، حيث نجح في إبهار النجوم المنافسين على مدى 12 عامًا
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