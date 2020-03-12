مصير مباراة مانشستر سيتي أمام آرسنال في البريميرليج

أعلن مانشستر سيتي عن تأجيل مباراته المؤجلة في الدوري الإنجليزي اأمام آرسنال وذلك بسبب تعامل نجوم المدفعجية مع إيفانغيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس اليوناني الذي أعلن إصابته بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة مانشستر سيتي في بيان لها: "تقرر تأجيل مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد آرسنال، القرار يأتي كإجراء وقائي وفقا لنصائح طبية بعد تعامل أشخاص في آرسنال مع إيفانغيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس الذي أعلن إصابته بفيروس كوفيد-19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد".

وأشارت شبكة سكاي سبورتس العالمية إلى أن لقاء ماريناكيس مع بعض النجوم والمسئولين في آرسنال كان عقب اللقاء الذي جمع آرسنال مع أولمبياكوس يوم الخميس الماضي في إطار مباراة العودة في دور ال 32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وأكدت الشبكة العالمية أن ماريناكيس الذي يملك أيضا نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي الذي ينافس في الدرجة الأولى أعلن عن إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت الشبكة العالمية أن تأجيل مباراة مانشستر سيتي وآرسنال التي وضعتها رابطة الدوري الإنجليزي في إطار احترازي لن يحول دون استمرار مباريات الدوري أو البطولات الكروية الإنجليزية أو السماح به خلف أبواب موصدة الأمر الذي يبعث برسالة تحدي لفيروس كورونا المستجد.

وأفادت الشبكة العالمية أنه في اجتماع لخلية كوبرا وهي خلية الطوارئ في الحكومة البريطانية لبحث الخطوات الاحترازية التي يمكن اتخاذها تفاديا لانتشار الفيروس القاتل، استبعدت الخلية خوض مباريات الدوري الإنجليزي من دون جمهور.

وأكدت خلية كوبرا أنه لن يتم اتخاذ مثل هذه الخطط على عجل لكنها ستظل على تواصل مع القائمين على الأنشطة الرياضية.

وأوضحت الشبكة العالمية أنه على الرغم من الشائعات بأن مباريات الدوري ستقام خلف أبواب مغلقة أو من دون جمهور في الأسابيع القليلة المقبلة، إلا أن وزير الثقافة البريطاني ديفيد دوادن استبعد هذا الاحتمال، وقال إنه "في هذه المرحلة لن يكون هناك إلغاء أو تأجيل للمباريات".

ونوهت الشبكة العالمية أن التحدي الصادر عن الدوري الإنجليزي لن يكون له مثيل في الدوريات الأوروبية الأخرى، حيث أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إقامة مباريات الجولتين المقبلتين على الأقل من الدوري بدون جمهور في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.