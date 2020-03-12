Advertisements
Advertisements
Advertisements

صراع القاع.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الفتح ضد العدالة في الدوري السعودي

الخميس 12/مارس/2020 - 04:24 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يتحضن ملعب الأمير عبد الله بن جلوي مساء اليوم الخميس مواجهة أهل القاع "الفتح ضد العدالة" في دوري الأمير محمد بن سلمان ضمن إطار منافسات الجولة الـ22.

موعد مباراة الفتح ضد العدالة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الفتح ضد العدالة ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة ؤ السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، حيث تنقل المباراة حصرياً عبر قناة السعودية الرياضية.

التشكيل المتوقع لـ العدالة أمام الفتح

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ناصيف البياوي المدير الفني لنادي العدالة السعودي تشكيل مواجهة الجولة الـ22 من مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان أمام الفتح صاحب الأرض والجمهور بالدفع بالمهاجم حسين النخلي في البداية ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي :_

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي

خط الدفاع: راضي الراضي، مرتضى البريه، سي مانداو، علي السلام

خط الوسط: أحمد السلطان، اليو سيسيه، ميدوين بيتيغي

خط الهجوم: حيدر العامري، تشارليز أندريا، حسين النخلي.

التشكيل المتوقع لـ الفتح أمام العدالة

وعلى الجانب الآخر يُنتظر أن يبدأ المدرب يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الفتح صاحب الأرض والضيافة تشكيل فريقه معتمداً على خطة لعب هجومية من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للابتعاد عن شبح الهبوط لدوري القسم الأول السعودي، ليكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى : كوفال

خط الدفاع : البوشل ، سعدان ، لاجامى ، السعيد

خط الوسط : جانوتا ، كنبه ، الدوسرى

خط الهجوم : الزقعان ،ويكهايم ، مجرشي.

ترتيب الفتح في الدوري السعودي

يدخل فريق الفتح صاحب الأرض والجمهور مواجهة الليلة أمام العدالة وهوا في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة من 21 جولة، تحقق الفوز في 4 جولات والتعادل في 7 مرات والخسارة في 10 مناسبات.

ترتيب العدالة في الدوري السعودي

وعلى الجانب الآخر يتذيل الضيوف فريق العدالة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 14 نقطة من 21 جولة، حيث حقق الفريق الفوز في مباراتين فقط والتعادل في 8 مواجهات والخسارة كانت حاضرة في 11 جولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليو

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

ليفربول نموذج الحي سان جيرمان لبيع نيمار لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بدأت الموجة السيئة.. سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ أقل من ساعتين

هل تضرب موجة الطقس المنازل وتسقط "البلكونات"؟.. الري تجيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ممثل شهير يعلن عن إصابته هو وزوجته بـ"كورونا"

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 39 دقيقة

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

صورة.. أول تعليق من لاعب يوفنتوس المصاب بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. يوفنتوس يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.. هندرسون يكشف سبب توديع أبطال اوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

صحيفة إسبانية تنتقد ميسي

منذ 41 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

HD أونلاين AlHilal Saudi مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر KORA كورة لايف II7SRY رابط ماتش الهلال والفتح الآن KSA

الدوري السعودي| التشكيل المتوقع للعدالة أمام الرائد

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والفتح

موعد مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال ضد العدالة بث مباشر في الدوري السعودي للمحترفين KSA SPORTS HD

موعد مباراة اتحاد جدة اليوم| مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفتح بث مباشر في الدوري السعودي | live KSA Sports HD

الدوري السعودي| التشكيل المتوقع للعدالة ضد الأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

11:45 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

03:24 ص

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

02:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status