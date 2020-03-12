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كشف حساب عبد الله السعيد مع بيراميدز في مختلف البطولات

الخميس 12/مارس/2020 - 04:09 ص
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بوابة الفجر
علي خلاف
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يواصل النجم عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز مسلسل إبداعاته الكروية في بطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية على الرغم من تقدم المهاجم الدولي في السن.

عبد الله السعيد يقود بيراميدز للمركز الثالث في الدوري المصري

وقاد النجم الدولي عبد الله السعيد فريقه بيراميدز للفوز على مضيفه إنبي مساء أمس الأربعاء بهدف نظيف سجله الاعب من ركلة جزاء في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب "بتروسبورت" ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ساعد عبد الله السعيد فريقه بيراميدز في القفز للمركز الثالث في جدول الدوري المصري خلف المتصدر الأهلي وفريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، حيث يمتلك الفريق السماوي 32 نقطة من 18 جولة ، تحقق الفوز في 9 لقاءات والتعادل في 5 منافسات وأربعة هزائم.

كشف حساب عبد الله السعيد مع بيراميدز

يتصدر عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز قائمة هدافي مسابقة الدوري المصري لكرة القدم بتسجيله 13 هدف في 18 جولة.

وفي بطولة كأس الكونفدرالية ساهم عبد الله السعيد صاحب الـ34 ربيع، في صعود بيراميدز لدور نصف نهائي المسابقة الأفريقية لأول مرة في تاريخ الوافد الجديد حيث أحرز ثلاثة أهداف كان آخرهم أمام زناكو الزامبي في مباراة ذهاب دور ربع النهائي.

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