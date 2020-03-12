"ألو الإعصار لسة مجاش".. هكذا غازل صلاح عبدالله جمهوره عبر "إنستجرام"

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وقد تناولت هذه الصورة مشهد "لعبدالله" مرتديا تيشيرت من اللون الأبيض، ويتحدث في التليفون أثناء تصويره لمشاهد لفيلم "المصلحة".وكتب "عبد الله" على هذه الصورة مازحا مع جمهوره قائلا: "ألو، الإعصار لسة مجاش يا سالم، وتابع معلنا عن عرض فيلم "المصلحة" عبر شاشة التليفزيون قائلا: والمصلحة على "سي بي سي".وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: دمك خفيف جدا وبحب كل أدوارك عامل زي التوابل على الأكل بتخلي للفيلم طعم.وفي سياق أخر قدم "حسني" العديد من الاعمال الفنية منها ريا وسكينة، ذئاب الجبل، ناصر، الوالدة باشا، ابو ضحكة، سكة الهلالي، حكاية حياة، المسحراتي، العملية ميسي،وضع امني، عوالم خفية، عسكر في المعسكر، درس خصوصي، حلم عزيز، قشطة يابا.وشارك "حسني" في العديد من الاعمال المسرحية منها حارة الضحك، امشي عدل، الهمجي، جمري جمري، حودة كرامة، عصفور ودبور.