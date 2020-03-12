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عاجل.. ترامب يمنع السفر للاتحاد الأوروبي بسبب "كورونا"

الخميس 12/مارس/2020 - 04:19 ص
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
مروة عبدالعزيز
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستمنع السفر إلى دول أوروبا، لمدة 30 يوما باستثناء بريطانيا، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية الأمريكيين من فيروس كورونا.

وأضاف ترامب في كلمته التي وجهها للشعب الأمريكي بشأن وباء كورونا، أنه تم تسجيل انخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات حقيقية لمنع انتشار الفيروس وواشنطن قامت بخطوات جدية أيضا بهذا الصدد، وتم تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهته.

وتابع الرئيس الأمريكي: "لدينا أفضل الأنظمة الصحية في العالم وسنعرقل انتشار المرض، وأمرت بتوفير قروض ذات فوائد مخفضة للعمال في الولايات المصابة بالفيروس".

ولفت إلى أن "ما يحدث بسبب فيروس كورونا ليس أزمة مالية، مضيفا أن الولايات المتحدة لديها أفضل الأنظمة الصحية في العالم وسنعرقل انتشار فيروس كورونا، ونستجيب بسرعة عالية لتطورات الفيروس".
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الكلمات المفتاحية

كورونا ترامب الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي

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