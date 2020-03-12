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سولسكاير يكشف مدى جاهزية نجمي مانشستر يونايتد لمواجهة توتتهام

الخميس 12/مارس/2020 - 03:55 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن موقف ثنائي الفريق أنتوني مارسيال وبول بوجبا من اللحاق بمباراة توتنهام المقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولسكاير في تصريحات قبل مواجهة مانشستر يونايتد ولاسك النمساوي:"مارسيال آذى نفسه عندما انزلق إلى القائم لذا فهو غير جاهز لهذه المباراة، أتمنى لحاقه بمواجهة توتنهام لكن لست متأكداً".

وأضاف:"بول بوجبا يقترب ولكن ليس جاهزاً بشكل كامل لأنه لم يتدرب مع الفريق بعد، بحلول الأسبوع المقبل سيكون جاهزاً".

وعن خوض مباراة لاسك بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا، قال سولسكاير:"اللاعبون يركزون فقط على المواجهة، هذه الظروف صعبة للغاية ليست فقط على كرة القدم ولكن للمجتمع ككل".

واختتم سولسكاير تصريحاته قائلاً:"يجب أن نفعل ما قيل لنا من قبل السلطات وعلينا خلق جو خاص، لقد اعتدنا على التدريب بدون جماهير ولعبنا مباريات ودية خلف أبواب مغلقة".

وكان مارسيال قد تعرض للإصابة في ديربي مانشستر أمام الجار اللدود مانشستر سيتي وخرج من قائمة الشياطين الحمر لمواجهة لاسك النمساوي في مسابقة الدوري الأوروبي.

في حين عاد بول بوجبا أخيراً من الإصابة بعد إجراء عملية جراحية في الكاحل وأنه سيكون جاهزاً للمشاركة من جديد في الأسبوع المقبل في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نورويتش سيتي.

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