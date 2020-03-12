عاجل.. ممثل شهير يعلن عن إصابته هو وزوجته بـ"كورونا"

أعلن الفنان العالمي توم هانكس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،عن إصابته هو وزوجته ريتا ويلسون، بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده في أستراليا.





وعلق "هانكس"، عن منشوره قائلًا: "مرحبا يا رفاق. أنا وريتا هنا في أستراليا شعرنا بالتعب قليلاً، كأن لدينا نزلات برد، وبعض آلام الجسم".



