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عاجل.. ممثل شهير يعلن عن إصابته هو وزوجته بـ"كورونا"
الخميس 12/مارس/2020 - 03:48 ص
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كريم هاشم
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أعلن الفنان العالمي توم هانكس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،عن إصابته هو وزوجته ريتا ويلسون، بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده في أستراليا.
وعلق "هانكس"، عن منشوره قائلًا: "مرحبا يا رفاق. أنا وريتا هنا في أستراليا شعرنا بالتعب قليلاً، كأن لدينا نزلات برد، وبعض آلام الجسم".
وأضاف"هانكس": "كانت ريتا تشعر ببعض التعب التي جاءت وذهبت ووشعورها أيًَضًا بحمى طفيفة جدا واتخذنا الاجراءات الصحيحة، كما هو مطلوب في العالم الآن ،وقمنا بعمل اختبار لفيروس كورونا، ووجدنا أنه إيجابي".
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