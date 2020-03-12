يان أوبلاك.. "الإخطبوط" الذي حطم أحلام صلاح ورفاقه في دوري أبطال أوروبا

حسم فريق أتليتكو مدريد الإسباني تأهله رسميًا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3 / 2 في مباراة مثيرة جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات إياب دور الـ16 بالبطولة القارية.

انتهي وقت المباراة الأصلي بفوز ليفربول 1 / 0 ليتعادل في نتيجة المباراتين مع أتليتكو مدريد الذي فاز ذهابًا بنفس النتيجة، واتجهت المباراة للأشواط الإضافية، والتي حسمها الفريق الإسباني لصالحه بنتيجة 3 / 2، ليصعد لربع نهائي دوري الأبطال متفوقا في مجموع المباراتين بنتيجة 4 / 2.

ولعب السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمي أتليتكو مدريد دورًا هامًا في تأهل فريقه لدور الثمانية بالبطولة الأوروبية، بعدما تألق بشكل لافت للأنظار خلال اللقاء، وتصدي ببراعة لإعصار هجمات الفريق الإنجليزي طوال 120 دقيقة نال خلالها إشادة الجميع، رغم استقبال مرماه هدفين من الليفر إلي أنه منع عدة أهداف من الوصول للشباك.

أوبلاك الذي خاض مباراته رقم 50 في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، لم يخشي الثلاثي الخطير في صفوف الريدز محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو، ولم يقلق من الضغط الجماهيري من جانب مشجعي الليفر خاصة وأن المباراة أقيمت على ملعب "الأنفيلد" ووقف بكل شجاعة يتصدي لهجمات الفريق الإنجليزي.

أبعد صاحب الـ27 عاما بعض الهجمات الخطيرة عن مرماه في الشوط الأول، أخطرها كان تسديدة قوية من أليكس تشامبرلين بالدقيقة 15، وعاد مجددًا ومنع تسديدة السنغالي ساديو ماني من الوصول لمرماه بالدقيقة 34 بعدما تصدي للكرة على مرتين، وما أفسد تألق الشوط الأول هو استقباله هدفًا من فينالدوم بالدقيقة 43 من زمن المباراة.

أما في الشوط الثاني قدم أوبلاك دورا بطوليا مع فريقه ودافع عن مرماه من الغزو الإنجليزي الذي حاول مضاعفة النتيجة وحسم تأهله مبكرًا لم يعلمون أن هناك عملاقا سلوفينيا يقف لهم بالمرصاد، وجاءت البداية بتصديه لتسديدة متواضعة من نجم منتخب مصر محمد صلاح.

واستطاع أوبلاك ابعاد تسديدة أخري من تشامبرلين بالدقيقة 54، بعدها واصل التصدي لهجمات الريدز وأبعد كرة خطيرة للبرازيلي روبرتو فيرمينو بالدقيقة 60، ثم تعملق أمام تسديدة أرنولد بالدقيقة 69 وأبعدها ببراعة عن مرماه، ليحافظ على النتيجة بهدف دون مقابل لليفر.

انتقلت المباراة للأشواط الإضافية وتراجع المستوي البدني لمعظم لاعبي الفريقين، واستقبلت شباك أوبلاك هدفا مباغتا من ليفربول عن طريق روبرتو فيرمينو، وكان هذا الهدف بمثابة الشرارة التي أشعلت حماسة نجوم الأتليتي مجددًا ومن خلفهم القائد السلوفيني، ونجح الفريق الاسباني في إحراز 3 أهداف متتالية وإنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 3 / 2 والصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعد الدور البطولي الذي أداه أوبلاك في لقاء أتليتكو مدريد وليفربول، استحق الحصول على ثاني أعلي تقييم في صفوف الفريق الإسباني بنسبة 8.73 من موقع "هوسكورد"، خلف ماركوس لورينتي والذي سجل هدفين للأتليتي وحصل على تقييم 8.92.

وخاض الحارس السلوفيني 37 مباراة مع أتليتكو مدريد في مختلف البطولات بالموسم الحالي، استقبلت مرماه 30 هدفا، بينما حقق "كلين شيت" في 16 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 3366 دقيقة.