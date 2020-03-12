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الجيش الليبي: مصر الملجأ والملاذ الدائم لأهلنا (فيديو)

الخميس 12/مارس/2020 - 06:40 ص
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أحمد المسماري
أحمد المسماري
مروة عبدالعزيز
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قال أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن مصر هي الملجأ والملاذ الدائم لأهل ليبيا، لافتًا إلى أن السوريين الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للقتال فضلوا الهجرة إلى أوروبا على القتال.

وأضاف "المسماري" خلال لقاءه ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى": "قد يكون من بين هذه العناصر إرهابيين ومتطرفين، ودخلوا أوروبا، وكذلك من الممكن أن يدخلوا دول الجوار، إلا أننا دائما نثمن الدور المصري المهم جدا، والمنبثق من المسئولية التاريخية الملقاة على عاتق مصر، والتي لا تستطيع أن تتملص من هذه المسؤولية وهي الحامي لحمي الإسلام والعرب".

وتابع المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي:" ليبيا لها تاريخ كبير مع مصر فلدينا قبائل عربية تقطن مصر، بسبب الظلم العثماني والفتنة العثمانية بين القبائل الليبية".

وأوضح أن الأزمة في ليبيا ليست أزمة وطنية تحكم الحدود والقوانين الدولية، بل هي أزمة إقليمية دولية، معقبا: "أزمة الإرهاب والتطرف أزمة دولية، أزمة التعدي على مقدرات الشعب الليبي، سيمس دول الجوار ويهدد الملاحة في البحر المتوسط، كما يهدد أوروبا بالهجرة غير الشرعية، وتهريب عناصر من الإرهابيين". 

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يتركوا ليبيا لكي تستعمرها تركيا وتكون ليبيا مستعمرة مرة أخري".
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الكلمات المفتاحية

مصر المسماري الجيش الليبي

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