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ملخص مباراة ليفربول 2×3 وأتليتكو مدريد

الخميس 12/مارس/2020 - 03:26 ص
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بوابة الفجر
محمد مرعي
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ودع فريق ليفربول الإنجليزي حامل اللقب، بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته أمام ضيفه أتليتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب أنفيلد، في إياب دور الـ16 من البطولة، في مباراة امتدت لأشواط إضافية

 

سجل هدفي ليفربول كلاً من جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 43 وروبيرتو فيرمينو في الدقيقة 94 في الوقت الإضافي، بينما سجل أهداف أتليتيكو مدريد ماركوس يورنتي في الدقيقتين 97 و 105 وألفارو موراتا في الدقيقة 120.

 

وبذلك يبلغ الروخي بلانكوس الدور ربع النهائي بمجموع المبارتين 4-2، بعد أن تفوق ذهاباً في مدريد بهدف نظيف.

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