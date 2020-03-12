كشف حساب فايلر مع الأهلي عقب التعادل مع سموحة

فقد النادي الأهلي أولى نقاطه في بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم، بتعادله إيجابياً مع ضيفه سموحة بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ملعب القاهرة الدولي، في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم سموحة بتسدية قوية من يوسف ديوب، قبل أن يتعادل عمرو السولية للأهلي من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وفشل فايلر في كسر الرقم القياسي المسجل باسم المدير الفني السابق للأهلي مانويل جوزيه، والبالغ 17 فوز متتالي، ليتوقف عند الرقم 16.

كشف حساب فايلر مع الأهلي

خاض فايلر 30 مباراة مع الأهلي منذ تعيينه في شهر سبتمبر الماضي في جميع البطولات، فاز في 24 مباراة، وتعادل في 4 مباريات وخسر لقائين فقط، سجل الفريق 70 هدفاً وسكنت شباكه 14 هدفاً.

وضمن بطولة الدوري الممتاز، خاض فايلر 18 لقاء، فاز بـ17 لقاء،وتعادل في مباراة وحيدة دون أن ينهزم، سجل 48 هدفاً وسكنت شباكه 4 أهداف، وجمع 52 نقطة.

ولحساب دوري أبطال أفريقيا، درب فايلر النادي الأحمر في 10 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 وهزم في مباراة وحيدة، سجل 16 هدفاً وسكنت شباكه 5 أهداف، وسيواجه الوداد البيضاوي في نصف النهائي.

وفي بطولة السوبر المصري، واجه فريق الزمالك مرتين، حقق اللقب في مباراة بالفوز بنتيجة 3-2، وخسر اللقب في الثانية بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

وفي كأس مصر، بلغ دور الـ16 حيث سيواجه الترسانة، بعد أن هزم فريق بني سويف بنتيجة 3-1 في دور الـ32.