تقييم لاعبي ليفربول وأتيتيكو مدريد بعد موقعة الأنفيلد

تأهل فريق أتليتيكو مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن حول هزيمته أمام مضيفه ليفربول بهدفين نظيفين لفوز بثلاثة أهداف، في لقاء إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي شهده ملعب "أنفيلد رود".

وإنتهى الوقت الأصلي بفوز ليفربول بهدف لجوجينيو فينالدوم، ليلجأ الفريقان لوقت إضافي عزز به روبيرتو فيرمينو تقدم ليفربول، قبل أن يرد الروخي بلانكوس بثلاثية، سجل منها ماركوس يورنتي هدفين وألفارو موراتا هدفاً.

وبذلك يكرر أتليتيكو مدريد فوزه على حامل اللقب، بعد أن تفوق في الذهاب بهدف دون رد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

تقييم لاعبي ليفربول وأتليتيكو مدريد

وبحسب شبكة "هو سكورد"، حصل الهولندي جورجينو فينالدوم لاعب ليفربول على أعلى تقييم بين لاعبي الفريقين، حيث حصل على تقييم 9، تلاه البديل ماركوس يورنتي لاعب أتليتيو مدريد وصاحب الهدفين، حيث حصل على 8.9، وتلاه زميله السلوفيني يان أوبلاك بتقييم 8.7، وفيما يلي التقييم الكامل لجميع أفراد الفريقين.

ليفربول

1- أدريان (4.9).

2- أندي روبيرستون (8.1).

3- فيرجيل فان دايك (7.1).

4- جو جوميز (5.9).

5- ترينت أليسكندر أرنولد (7.2).

6- جورجينيو فينالدوم (9).

7- جوردان هيندرسون (6.5).

8- أليكس أوكسليد تشامبرلين (8.1).

9- ساديو ماني (7.4).

10- روبيرتو فيرمينو (8).

11- محمد صلاح (7.5).

12- ديفوك أوريجي (5.9).

13- فابينيو (5.9).

14- تاكومي مينامينو (5.9).

15- جيمس ميلنر (6.6).

تقييم لاعبي أتليتيكو مدريد

1- يان أوبلاك (8.7).

2- كيران تريبير (6.4).

3- ستيفان سافيتش (7.4).

4- فيليبي (7.3).

5- رينان لودي (7.1).

6- أنخيل كوريا (6.1).

7- كوكي (6.8).

8- توماس بارتي (8).

9- ساؤول نيجويز (7.8).

10- جواو فيليكس (7.1).

11- دييجو كوستا (6.3).

12- خوسيه ماريا خيمنيز (6.5).

13- ماركوس يورنتي (8.9).

14- سيم فيرساليكو (6.4).

15- ألفارو موراتا (7.5).