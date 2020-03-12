من البطل للوصيف.. كيف ودع أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"؟

شهدت منافسات دور الـ16 بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، إثارة كبيرة على مستوي النتائج، ومفاجآت مدوية أبرزها، خروج مُخيب لـ"حامل لقب" النسخة الماضية فريق ليفربول الإنجليزي ووصيفه فريق توتنهام هوتسبير خارج منافسات البطولة الأوروبية مبكرًا، بينما حجزت 4 أندية مقاعدها في دور الثمانية بالبطولة الأوروبية.

وتوج ليفربول بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب فريق توتنهام هوتسبير بعد منافسة شرسة بينهما على اللقب الأوروبي حسمها الريدز لصالحه بثنائية نظيفة، وقدم الفريقين عروضًا قوية خلال مشوارهما في نسخة البطولة الأوروبية العام الماضي نال عليها إشادة واسعة من خبراء كرة القدم العالمية.

صدمة حامل اللقب والوصيف في دوري أبطال أوروبا

النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا حملت صدمة قوية لعشاق ليفربول وتوتنهام هوتسبير بعد الخروج المفاجئ للفريقين من دور الـ16 للبطولة الأوروبية، بعدما كان الفريقين ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة:

- ليفربول:

فريق ليفربول حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا والمحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، خيب آمال جماهيره العريضة وودع منافسات البطولة بشكل مُخزي، بعد السقوط ذهابًا وإيابًا أمام فريق أتليتكو مدريد.

وخسر ليفربول في مباراة الذهاب أمام أتليتكو مدريد بإسبانيا 1 / 0، قبل أن يخسر مجددًا على ملعبه ووسط جمهوره بنتيجة 3 / 2، ليتفوق الفريق الإسباني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 / 2، وودع "صلاح" ورفاقه منافسات البطولة الأهم والأقوى في أوروبا والعالم على مستوي الأندية.

- توتنهام هوتسبير:

لم يستطيع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو من تحقيق طموحات جماهير توتنهام في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا مجددا بالموسم الحالي، وخرج بشكل مخيب أمام فريق لايبزيج الألماني.

وخسر توتنهام على ملعبه ووسط جمهوره بهدف نظيف في لقاء الذهاب لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتلقي هزيمة ساحقة في لقاء الإياب بألمانيا بثلاثية نظيفة، ليودع منافسات البطولة الأوروبية، بعدما تفوق الفريق الألماني بنتيجة 4 / 0 في مجموع المباراتين.

تشيلسي ومانشستر سيتي الأمل الأخير للإنجليز في دوري الأبطال

بعد خروج ليفربول وتوتنهام من منافسات دوري أبطال أوروبا، أصبح فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي الأمل الأخير للإنجليز للمنافسة على لقب البطولة الأوروبية هذا الموسم.

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد يوم الثلاثاء القادم على ملعب "الإتحاد" بإنجلترا، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز السيتي 2 / 1 ليصبح صاحب الحظوظ الأقوى للتأهل لربع نهائي البطولة.

بينما يحل فريق تشيلسي ضيفا على فريق بايرن ميونيخ الألماني يوم الأربعاء القادم، وخسر البلوز مباراة الذهاب علي ملعبه بالعاصمة الإنجليزية "لندن" بنتيجة 2 / 0، ويحتاج الفريق الإنجليزي لتحقيق انتصارًا عريضًا بثلاثية نظيفة دون استقبال أهداف للعبور لدور الثمانية.