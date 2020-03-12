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نائب رئيس المحكمة الدستورية: عدم تعيين المرأة بالقضاء بلا مبرر

الخميس 12/مارس/2020 - 04:31 ص
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تهاني الجبالي
تهاني الجبالي
مروة عبدالعزيز
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كشفت المستشارة تهانى الجبالي، النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، عن أسباب تأخير تعيينات المرأة المصرية في المناصب القضائية، لافتة إلى أن هذا التأخير بلا مبرر.

وأضافت "الجبالي" خلال لقائها ببرنامج "عالم بلاد حدود" الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم"، الأربعاء، أن 11 دولة عربية كان لها السبق في ذلك، و39 دولة إسلامية، لافتة إلى أن الوضع بالنسبة لمصر غريب، رغم أن الريادة دائما تخرج من مصر، ويمثل ذلك وجع وطن بالنسبة لهم.

وأشارت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن مصر لا تستحق لأن تكون أخر من يصل إلى تعيين المرأة قاضية، مضيفة: عند تعييني بالقضاء قلت:" بداية تعيين المرأة في القضاء رد اعتبار للمرأة بأثر رجعي".
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