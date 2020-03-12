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صورة.. أول تعليق من لاعب يوفنتوس المصاب بفيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 02:42 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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علق دانييل روجاني مدافع فريق يوفنتوس على إصابته بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد إعلان النادي منذ ساعات قليلة هذا الخبر للجماهير.

وكتب روجاني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "قد قرأت الأخبار ولهذا السبب أريد أن أطمئن كل أولئك الذين يقلقون علي أنا بخير".

وتابع : "إنني أحث الجميع على احترام القواعد, لأن هذا الفيروس لا يميز، ودعونا نفعل ذلك لأنفسنا ولأحبائنا ولمن حولنا".

يذكر أن فريق يوفنتوس كان قد فاز منذ أيام قليلة على فريق إنتر ميلان بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الدوري الإيطالي.

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