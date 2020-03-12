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عضو منتدى الأعمال المصري الصيني يزف بشرى سارة عن "كورونا"

الخميس 12/مارس/2020 - 07:15 ص
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هيثم طلحة
هيثم طلحة
مروة عبدالعزيز
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كشف هيثم طلحة، عضو منتدى الأعمال المصري الصيني، عن تفاصيل تأثير فيروس كورونا على الأسعار، لافتًا إلى أن الصين تجاوزت الأزمة والرئيس الصين كان في مدينة وهان التي شهدت بداية انتشار المرض. 

وأضاف "طلحة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حبايب مصر" الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم"، الأربعاء، أنه تم غلق معظم المستشفيات المؤقتة، والأمور مطمئنة لحد كبير، والصين الآن قلقة ممن يأتون من خارج البلاد، لافتًا إلى مصر تستورد من الصين ما يوازي 13 مليار دولار في السنة وتصدر ما يوازي 1 مليار دولار سنويا.

وتابع عضو منتدى الأعمال المصري الصيني: "خلال الشهر الماشي بعض السلع بدأت أسعار ترتفع نتيجة انتشار فيروس كورونا، لأنه منذ شهر لم يتم شحن أي بضائع من بكين"، مطالبا المصانع المصرية بسد الفراغ خلال الفترة المقبلة.
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