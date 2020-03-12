وفاء عامر تعلن وفاة المنتج سامح العجمي

نشرت الفنانة وفاء عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، خبر وفاة الشاعر والمنتج سامح العجمي.





وعبرت 'عامر' عن ذلك قائلة"توفي إلي رحمة الله تعالي الشاعر و المنتج سامح العجمي إنا لله و إنا إليه راجعون خالص العزاء لأسرته و زوجته و أولاده و محبيه".





يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر مسلسل "حكايتي" والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، من بطولة ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، ونهال عنبر، وجمال عبد الناصر، وأحمد بدير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.