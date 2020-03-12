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مي سليم لـ"الفجر الفني": لا أتابع المهرجانات الشعبية

الخميس 12/مارس/2020 - 06:13 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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أبدت الفنانة مي سليم، عن رأيها في المهرجانات الشعبية والسماع إلها، الذي يؤديها من حمو بيكا وغيره.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قالت:" لا أستمع إلى هذه الأشياء، ولكن هي موجودة بالتأكيد ولا نستطيع إنكار هذا اللون، لأنه وموجود والناس تسمعه".


وأضافت قائلة:" ولكن أنا لست من الناس التي تتابع المهرجانات الشعبية".


يذكر أن آخر عمل قامت به مي كان مسلسل "حواديت الشانزليه" وكانت تُمثل به شخصية "فُتنة" وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وكان به كل من مي سليم، وإياد نصار، وإدوارد، و إنجي المقدم، وداليا مصطفى، والعديد من النجوم، وكان إخراج مرقص عادل وإنتاج شركة سنرجي .
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