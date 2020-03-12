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مي سليم لـ"الفجر الفني" هذه أعمالي القادمة

الخميس 12/مارس/2020 - 05:14 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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كشفت الفنانة مي سليم، عن الأعمال الجديدة التي تحضر لها الفترة المقبلة، وموضحة عن تعبها الفترى الماضية من اختيارها الأدوار "أصبحت مُتِعبة هذه الفترة في إختيار أدواري لأنني أريد شئ مميز ومختلف، عما قدمته من قبل".

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قالت: أقوم بتحضير مجموعة أغاني، وستكون على الصيف المقبل أغاني سينجل، وسوف أبدء بالعمل عليها".

وأضافت حديثها قائلة:"فآخر عمل قمت به كان مسلسل حودايت الشانزليه، الذي كنت أقدم فيه شخصية فُتنة، وبعد ذلك سأبدء بالعمل على الأشياء الآخرى".

يذكر أن آخر عمل قامت به مي كان مسلسل "حواديت الشانزليه" الذي حقق نجاحاً كبيراً، وكان به كل من مي سليم، وإياد نصار، وإدوارد، و إنجي المقدم، وداليا مصطفى، والعديد من النجوم، وكان إخراج مرقص عادل وإنتاج شركة سنرجي .
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