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"أعمل نفسك نايم".. محمد جمعة يوجه رسالة للمتزوجين بمناسبة هذا الإعصار

الخميس 12/مارس/2020 - 02:22 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان محمد جمعة فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وقد وجه "جمعة" في هذا الفيديو بعض النصائح للمتجوزين قائلا: أصدقائنا الحلوين نصايح مهمة جدا في اليومين دول لتجنب الطقس أقعد في البيت.

وتابع "جمعة" قائلا: ولتجنب المشاكل في البيت اعمل نفسك نايم، شكرا، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: طب و السنجل يا مولانا يعمل ايه.

وبادله "جمعة" التعليق قائلا: يا بخته.

وفي سياق أخر قدم "جمعة" العديد من الأعمال الفنية منها أبو عمر المصري، الميزان، شمس الأنصاري، سرايا عابدين، أخلاق العبيد، الوصية، الأب الروحي، ممالك النار، بنات ثانوي.

"أعمل نفسك نايم".. محمد جمعة يوجه رسالة للمتزوجين بمناسبة هذا الإعصار
"أعمل نفسك نايم".. محمد جمعة يوجه رسالة للمتزوجين بمناسبة هذا الإعصار
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