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عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

الخميس 12/مارس/2020 - 03:24 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
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تعرضت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لأمطار غزيرة يصاحبها برق ورعد، وطقس شديد البرودة وانخفاض في درجات الحرارة، وغيوم كثيفة على أغلب أنحاء القرى ومراكز المحافظة، والتي أثرت على حركة سير المشاة والسيارات على الطرق الصحراوية والزراعية.

وكان اللواء شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، قد أعلن حالة الطوارئ في المرافق العامة والحيوية، ورفع درجة الاستعداد بمراكز المحافظة، لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية، والتأكد من اتخاذ التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ الإسماعيلية، علي ضرورة الانتشار الجيد لسيارات شفط المياه، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، ووضعها في حالة تأهب قصوى، للتعامل مع أي أحداث غير متوقعة، وسرعة التنسيق مع إدارة المرور، لتحديد الطرق والمحاور البديلة، في حالة إغلاق أي شوارع أو ميادين رئيسية، لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين. 

وأعلنت مديرية صحة الإسماعيلية عن رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، وذلك تزامنا مع سقوط أمطار، بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات رئيسية للاطمئنان على أداء العمل بها، وتوفير الدم ومشتقاته، وأنه جرى إلغاء إجازات الأطباء، والعاملين بالمستشفيات، وتوفير جميع الأدوية ومستلزمات الطوارئ والمستهلكات. 

بينما شهد طريق "الإسماعيلية - القاهر" الصحراوي، وطريق "الإسماعيلية - الزقازيق" الزراعي وطريق "الإسماعيلية - السويس" الصحراوي، بطئًا شديدا في حركة سير السيارات خشية وقوع حوادث نتيجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية على تلك الطرق. 

وكثفت إدارة مرور الإسماعيلية، بأشراف العميد "حمدي عبد النبي"، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور المحافظة، من الخدمات المرورية والرقابية على الطرق الزراعية والسريعة والصحراوية، وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة، خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية نظرًا لسوء الأحوال الجوية علي تلك الطرق.
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