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إنتر ميلان يعلن تجميد النشاط الرياضي بسبب كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 02:05 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن قرار مفاجئ بعد إصابة دانييل روجاني مدافع فريق يوفنتوس بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وكان فريق يوفنتوس قد فاز على فريق إنتر ميلان منذ أيام قليلة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب اليوفي أرينا، وتواجد روجاني على مقاعد البدلاء للسيدة العجوز.

وجاء البيان الرسمي لفريق إنتر ميلان كالتالي :-

"إيقاف جميع الأنشطة بشكل رسمي، حيث يعلن نادي إنتر عن إيقاف كافة الأنشطة التنافسية، نتيجة لإعلان نادي يوفنتوس إصابة لاعبه دانييلي روجاني بفيروس كوفيد-19، ويعمل النادي حاليا على إتخاذ كافة التدابير الإحترازية".

ومن المقرر أن يقع جميع لاعبي فريق إنتر ميلان والطاقم الفني داخل الحجر الصحي لمدة أسبوعين متتاليين.


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اليو احترازية

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