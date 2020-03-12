ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.. هندرسون يكشف سبب توديع أبطال اوروبا

عبر قائد نادي ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون عن حزنه الشديد بعد وداع فريقه ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا علي أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

تعرف علي ما قاله هندرسون بعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا:

قال هندرسون:"نشعر بخيبة امل كبيرة وكنا نستحق التأهل ، ادائنا كان رائعاً بشكل عام وحاولنا بكل شيء لكن نشعر بخيبة أمل من الاهداف التي تلقيناها، نحن سعداء بادائنا لكن نشعر بالخيبة من الاهداف التي تقبلناها،كل خطأ او قلة تركيز يكلفك كثيراً وهذا ماحصل".

وأضاف اللاعب الدولي الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد الإسباني:" من ناحية الاداء فكنا نستحق التأهل، نريد الآن ان نركز على الديربي ونحاول حسم اللقب وانهاء الموسم بقوة، لن نشعر بحالة جيدة اليوم ولا غداً لكن آمل ان نعاود بشكل قوي، اوبلاك قام بتصديات عظيمة لكن قمنا بهجمات كبيرة وخلقنا فرص كثيرة وكان بإمكاننا قتل المباراة لكن لسوء الحظ لم نتمكن من تحقيق النتيجة التي اردناها".

تعرف علي نتيجة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد الإسباني:

خسر نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دروي أبطال أوروبا.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين نادي اتلتيكو مدريد الإسباني أمام نظيره فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدف مقابل لاشئ لصالح الفريق الاسباني بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.