Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.. هندرسون يكشف سبب توديع أبطال اوروبا

الخميس 12/مارس/2020 - 01:55 ص
Advertisements
هندرسون
هندرسون
علي ماهر حلمي
Advertisements

 

عبر قائد نادي ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون عن حزنه الشديد بعد وداع فريقه ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا علي أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

تعرف علي ما قاله هندرسون بعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا:

قال هندرسون:"نشعر بخيبة امل كبيرة وكنا نستحق التأهل ، ادائنا كان رائعاً بشكل عام وحاولنا بكل شيء لكن نشعر بخيبة أمل من الاهداف التي تلقيناها، نحن سعداء بادائنا لكن نشعر بالخيبة من الاهداف التي تقبلناها،كل خطأ او قلة تركيز يكلفك كثيراً وهذا ماحصل".

وأضاف اللاعب الدولي الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد الإسباني:" من ناحية الاداء فكنا نستحق التأهل، نريد الآن ان نركز على الديربي ونحاول حسم اللقب وانهاء الموسم بقوة، لن نشعر بحالة جيدة اليوم ولا غداً لكن آمل ان نعاود بشكل قوي، اوبلاك قام بتصديات عظيمة لكن قمنا بهجمات كبيرة وخلقنا فرص كثيرة وكان بإمكاننا قتل المباراة لكن لسوء الحظ لم نتمكن من تحقيق النتيجة التي اردناها".

تعرف علي نتيجة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد الإسباني:

خسر نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دروي أبطال أوروبا.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين نادي اتلتيكو مدريد الإسباني أمام نظيره فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدف مقابل لاشئ لصالح الفريق الاسباني بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليو

أخبار تهمك

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

ملك أحمد زاهر داخل المستشفى لهذا السبب (صورة)

منذ ساعة و نصف

كلوب يكشف سبب الخروج من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

دانييلي روجاني ينضم للقائمة.. أبرز الرياضيين المصابين بفيروس كورونا القاتل

منذ أقل من ساعتين

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.. هندرسون يكشف سبب توديع أبطال اوروبا

منذ أقل من ساعة

بدأت الموجة السيئة.. سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

منذ أقل من ساعتين

طوارئ بوزارة الكهرباء استعدادًا لطقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

هل تضرب موجة الطقس المنازل وتسقط "البلكونات"؟.. الري تجيب

منذ ساعة و 12 دقيقة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 3 ساعات

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. يوفنتوس يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم| أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين.. مباراة نابولي في طريقها للإلغاء.. وتبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول نموذج الحي سان جيرمان لبيع نيمار لبرشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة (صور)

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد ثلاثية برشلونة.. فان دايك يتحدث عن ميسي وفرص ليفربول في التأهل للنهائي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد جينك فى دوري أبطال أوروبا

بعد إجراء قرعة ثمن النهائي.. مواجهات بالجملة تحدث لأول مرة في دوري أبطال أوروبا

حارس أتلتيكو مدريد يدلي بتصريحات مثيرة بعد الوقوع مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حديث الصحافة الإنجليزية.. أرقام استثنائية يقدمها كلوب مع ليفربول هذا الموسم

محمد صلاح يختتم تدريباته مع ليفربول قبل السفر إلى إسبانيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة (صور)

02:01 ص

بدأت الموجة السيئة.. سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

01:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status