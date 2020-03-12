خبير سياسي يشكر الحكومة بشأن إجراءات مكافحة كورونا

قال الدكتور محمد رمضان الباحث السياسي والاقتصادي، إن الدولة المصرية تسير بخطة متوازنة وموضوعة، بشكل محكم لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف "رمضان" خلال لقائه ببرنامج "جوه الدائرة"، الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم": "الدليل على كفاءة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا أن الخمسين حالة المصابة تم اكتشافها عن طريق لجنة الرصد المبكر"، لافتًا إلى أن مطار القاهرة الدولي من أول 3 مطارات على مستوي العالم يبدأ إجراءات الطب الوقائي، وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.





وتابع الباحث السياسي:"وصلت شحنة لكاشف الفيروس يتم معرفة المصابين به خلال نصف ساعة، وهناك 27 حالة التحليل لهم كان إيجابيًا وأصبح سلبيًا حاليا"، موجها الشكر لرئيس الوزراء بعض اتخاذه كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الأربعاء، تسجيل 7 حالات جديدة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها.





وقالت الوزارة في بيان ، إن من بين تلك الحالات 6 مصريين، إضافة إلى شخص أجنبي؛ ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابياتها للفيروس في مصر 67 حالة.





وكشفت الوزارة عن خروج 7 حالات من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل اليوم من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس في وقت سابق؛ ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.





وأوضحت أن الـ7 حالات التي غادرت مستشفى العزل الأربعاء، من ضمنهم 6 مصريين وحالة لشخص أجنبي، مشيرة إلى أن مغادرة 7 حالات من الحجر الصحي بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم، ضمن الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة حيال الباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التي ظهرت بها بعض الإصابات.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.