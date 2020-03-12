على متن طائرة غادة عبدالرازق تتحدى الكورونا

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "عبدالرازق" في هذه الصور في متن الطائرة مرتدية كمامة مع جوانتي وذلك حفاظا على سلامتها من الإصابة بمرض "الكورونا".



وكتبت "عبدالرازق" على هذه الصور مازحة: كورونا.



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: أيوة كدة يا غادة احمي نفسك من أي حاجة وحشة، ربنا يطمنا عنك دايما.





وفي سياق أخر قدمت ''عبد الرازق'' الأفلام منها حين ميسرة، الريس عمر حرب، خلطة فوزية، أزمة شرف، دكان شحاتة، زي الهوا، بون سواريه، حرب كرموز، كارما.



وشاركت "عبد العزيز" في عدة مسلسلات منها عائلة الحاج متولي، سوق العصر، العائلة والناس، محمود المصري، بطة واخواتها، حدوتة مرة.