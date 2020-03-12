عمرو يوسف يرد لأول مرة عن سبب خروج "سيف الله' من السباق الرمضاني القادم

كشف الفنان عمرو يوسف، عن سبب خروج مسلسل "خالد بن الوليد"، من السباق الرمضاني القادم 2020.



وقال في تصريحات خاصة لـ'mbc trending'، أن السبب الحقيقي وراء عدم دخول 'سيف الله' السباق الرمضاني القادم، هو أن العمل يحتاج إلي وقت كبير حتي يظهر في النهاية بشكل جيد معبراً عن ذلك قائلاً" المشروع ده لازم ياخد وقته ينزل رمضان ده أو اللي بعده أو 2023 المهم ينزل".





كما أشار "عمرو" أنهما صوروا جزء كبير من العمل للاختبار، وأن هذا الاختبار كلفهم الكثير، وهم الآن يعملوا على تحضيرات كثيرة حتي يظهر العمل بشكل يليق به.





يذكر أن مسلسل 'سيف الله' تدور أحداثه حول الصحابي خالد بن الوليد، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم عمرو يوسف ويوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي، سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس محمود العقاد، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج تامر مرسي.