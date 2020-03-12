تفاصيل دور سيد رجب في مسلسل "تقاطع الطرق" مع مني زكى

أعرب الفنان سيد رجب، عن سعادته بالتعاون مع المخرج تامر محسن، من خلال مسلسل "تقاطع طرق" بطولة النجمة مني زكى، والمقرر عرضه في دارما رمضان.







وقال الفنان سيد رجب، خلال لقائه في برنامج ET بالعربي "أنه كان يتمني التعاون مع المخرج تامر محسن، وعندما تحدث معاه من أجل المسلسل زادت سعادته بسب فريق العمل وخصوصا مني زكي.









وكشف رجب، بإنه يقدم خلال المسلسل شخصية رجل يدعي بدر، وهي شخصية مختلفه وغامضة دون أن يكشف عن باقي تفاصيل الشخصية ليترك عنصر المفاجأ للجمهور.