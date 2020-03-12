سيميوني: برشلونة لديهم ميسي ونحن لدينا أوبلاك

عبر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن سعادته البالغة بعد الفوز على حساب فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال ‏سيميوني في تصريحات صحفية عقب المباراة :"أنا سعيد للغاية للفريق والنادي، وإنها مباراة للتاريخ في ملعب تاريخي بكرة القدم".



وواصل : "ماحدث اليوم غير عادل لأننا حصلنا 30 دقيقة إضافية للتسجيل خارج ملعبنا، وليفربول لم يحصل على تلك الدقائق [في الذهاب]، وهذا ليس عدلا".



وتابع : "ليس هناك شك ان اوبلاك هو افضل حارس بالعالم، فبرشلونة لديهم ميسي ونحن لدينا أوبلاك".