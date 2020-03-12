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سيميوني: برشلونة لديهم ميسي ونحن لدينا أوبلاك

الخميس 12/مارس/2020 - 01:49 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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عبر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن سعادته البالغة بعد الفوز على حساب فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ‏سيميوني في تصريحات صحفية عقب المباراة :"أنا سعيد للغاية للفريق والنادي، وإنها مباراة للتاريخ في ملعب تاريخي بكرة القدم".

وواصل : "ماحدث اليوم غير عادل لأننا حصلنا 30 دقيقة إضافية للتسجيل خارج ملعبنا، وليفربول لم يحصل على تلك الدقائق [في الذهاب]، وهذا ليس عدلا".

وتابع : "ليس هناك شك ان اوبلاك هو افضل حارس بالعالم، فبرشلونة لديهم ميسي ونحن لدينا أوبلاك".
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