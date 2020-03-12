انطلقت منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، بـ6 مواجهات نارية.



ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء مباريات اليوم:-



سقط فريق الهلال في فخ التعادل أمام مضيفه ضمك، بهدف لثمله، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري المحترفين.



وافتتح أندري كاريلو أهداف لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك ضمك عند الدقيقة 39.



وأدرك ضمك هدف التعادل عن طريق ايمليو زيلاي عند الدقيقة 42، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لمثله.



كما حقق الفريق الأول للكرة بنادي الاتفاق فوزا ثميناعلى ضيفه فريق الشباب بهدف دون رد، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.



وحسم التعاون مواجهة الأهلي لصالحه بهدف دون رد، فيما حقق أبها الفوز على الفيحاء، بهدفين نظيفين.



وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:-



1- الهلال برصيد 51 نقطة.



2- النصر برصيد 45 نقطة.



3- الوحدة برصيد 39 نقطة.



4- الأهلي برصيد 37 نقطة.



5- الفيصلي برصيد 34 نقطة.



6-التعاون برصيد 32 نقطة.



7- الرائد برصيد 32 نقطة.



8- الشباب برصيد 31 نقطة.



9- أبها برصيد 30 نقطة.



10- الاتفاق برصيد 29 نقطة.



11- الفيحاء برصيد 27 نقطة.



12-الاتحاد برصيد 23 نقطة.



13- الحزم برصيد 23 نقطة.



14- الفتح برصيد 19 نقطة.



15- ضمك برصيد 18 نقطة.



16- العدالة برصيد 14 نقطة.