علاء عبدالعزيز يسترجع اسم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة الخاص "بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر" علي مقترح رئيس المهرجان الدكتور "علاء عبد العزيز سليمان" في عودته إلي اسمه القديم، وسوف يعود هذا المهرجان للمسرح التجريبي فقط بدورته السابعة والعشرون.



وانطلق هذا المهرجان تحت اسم "مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي" للمرة الأولي عام 1988 قبل تغيير اسمه الى المعاصر عام 2014.





وجاءت هذه العودة للاسم الأصلي ضمن حزمة إجراءات تستهدف إعادة إطلاق لهوية المهرجان بما يتناسب مع دورته الجديدة 2020.



ومن المقرر انطلاق فعالية هذا المهرجان في الأول من سبتمبر 2020.