ليفربول نموذج الحي سان جيرمان لبيع نيمار لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسية لا تمانع إنتقال نجمها الأول البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف برشلونة الإسباني في الصيف المقبل.



مفاوضات برشلونة لضم نيمار دا سيلفا



وذكرت صحيفة "

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" الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في الحصول على ما لا يقل عن 200 مليون يورو مقابل رحيل نيمار إلى برشلونة في الصيف المقبل.



وتابعت الصحفية الفرنسية أن ليوناردو المدير الرياضي للبي اس جي يعد قائمة من الصفقات التي يرغب النادي الفرنسي اتمامها في الصيف من أجل تكوين هيكل قوي للفريق الفرنسي للمنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وأضافت "

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