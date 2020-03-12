كلوب يكشف سبب الخروج من دوري أبطال أوروبا

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سبب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الثمن نهائي امام أتليتكو مدريد الإسباني.



وفاز فريق أتليتكو مدريد على فريق ليفربول ذهابا وإيابا بنتيجة مجموع المباراتين أربعة أهداف مقابل هدفين.



وقال كلوب في تصريحات صحفية : "‏لقد أدركت أنني خاسر سيئ سيئ للغاية، وخصوصا بعد الأداء [الكبير] الذي قام به اللاعبين خلال اللقاء".



وتابع : "‏لا أعلم لماذا اتليتيكو يلعب بهذا الأسلوب رغم الجودة التي يملكوها، ويمكنهم اللعب بطريقة مناسبة أكثر وتقديم كرة قدم ممتعة، وأنا فخور باللاعبين".



