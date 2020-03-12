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غدًا.. خالد جلال يناقش حرية الإبداع

الخميس 12/مارس/2020 - 01:30 ص
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بوابة الفجر
كريم هاشم
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يحل المخرج خالد جلال ضيف برنامج المواجهة مع النفس مع الإعلامى أحمد سالم؛ لمناقشة قضية شائكة عن حرية الإبداع بين المنع والمناعة مساء يوم الجمعة القادمة على قناة القاهرة والناس. 

ويستضيف البرنامج عدد من المتخصصين مثل المنتج مدحت العدل والدكتور جابر عصفور، والكاتبة مريم نعوم والمايسترو هانى شنودة والروائي يوسف القعيد، والمنتج عمرو قورة.                       

يذكر أن برنامج المواجهة مع النفس من تقديم الإعلامى أحمد سالم ويذاع على قناة القاهرة والناس يوم الجمعة في تمام الساعة  11 مساء.
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