غدًا.. خالد جلال يناقش حرية الإبداع

يحل المخرج خالد جلال ضيف برنامج المواجهة مع النفس مع الإعلامى أحمد سالم؛ لمناقشة قضية شائكة عن حرية الإبداع بين المنع والمناعة مساء يوم الجمعة القادمة على قناة القاهرة والناس.





ويستضيف البرنامج عدد من المتخصصين مثل المنتج مدحت العدل والدكتور جابر عصفور، والكاتبة مريم نعوم والمايسترو هانى شنودة والروائي يوسف القعيد، والمنتج عمرو قورة.



