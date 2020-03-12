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عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

الخميس 12/مارس/2020 - 02:31 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور طريق أسيوط الخارجة، طريق الواحات البحرية الفرافرة لوجود رياح محملة بالأتربة وانعدام الروية.

وأغلقت المرور الطريق في الاتجاهين، وأكد مدير الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد المروري بالطرق، تحسبا لحدوث أي حوادث مرورية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم، حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وشهدت عدة مناطق بمحافظة القاهرة، هطول أمطار غزيرة، خاصة على منطقة وسط البلد، ضمن موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد اليوم الخميس.

وتشهد البلاد يوم الخميس حالة من التغيرات الجوية المفاجئة تنتهي السبت المقبل، وتتعرض البلاد لرياح رملية شديدة وأمطار غزيرة.

وعن أخبار الطقس يوم الخميس، أكدت الأرصاد الجوية في بيانها أن البلاد تتعرض لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل.

وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد سقوط أمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الأمطار تصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد، فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما تـؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد انخفـاضا في درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس، وفي القاهرة الكبرى تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانا.

وقرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين الخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة غدا الخميس 12 مارس الجاري بسبب ظروف الطقس السيء، ويستثنى من القرار مجموعة من الفئات الخدمية، بينما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لمدة ثلاث أيام من الخميس حتى السبت القادم.
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