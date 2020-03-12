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أول تعليق من قائد ليفربول بعد خسارة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

الخميس 12/مارس/2020 - 01:29 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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علق جوردن هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي على خسارة فريقه من أتليتكو مدريد الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وتوديع الريدز البطولة الأوروبية.

وقال هندرسون في تصريحات صحفية : "صنعنا الكثير من الفرص، ولا نشعر بشعور جيد لكن سنستغل هذا الشعور في المباراة القادمة خلال ديربي وهي مباراة كبيرة بالنسبة لنا، ونريد إنهاء الأمر بقوة".

وأضاف : "ادائنا كان رائعاً بشكل عام وحاولنا بكل شيء، ولكن نشعر بخيبة أمل من الاهداف التي تلقيناها، ‏ونحن سعداء بادائنا لكن نشعر بالخيبة من الاهداف التي تقبلناها".

وتابع : "اوبلاك قام بتصديات عظيمة، لكن قمنا بهجمات كبيرة وخلقنا فرص كثيرة، وكان بإمكاننا قتل المباراة لكن لسوء الحظ لم نتمكن من تحقيق النتيجة التي اردناها".
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