محافظ الإسكندرية يحذر من الطقس الساعة 12 ظهرًا

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد بالقاهرة الكبرى طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.





ويشهد الوجه البحري أيضًا طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة.





الخبراء قالوا: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا معتدلاً نهارًا بارد ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلاً، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلاً وشبورة صباحًا والرياح نشطة.

ويشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً، والرياح نشطة .





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.





وفي السياق ذاته، حذرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد الوزير للمرور، في توصياتها في أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، بسبب هطول الأمطار تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين؛ ومن تلك الوصايا: