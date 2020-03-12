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منخفض سوداني وأمطار غزيرة وعاصفة.. تحذير من طقس الغد

الخميس 12/مارس/2020 - 08:49 ص
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طقس سيء
طقس سيء
كساب أحمد
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية: إن مصر ستتأثر بمنخفض السودان الموسمي، خلال الساعات المقبلة، ما سيؤدي إلى رياح جنوبية شرقية محملة بكمية كبيرة من الرطوبة داخل البحر الأحمر.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن هناك امتداد لهذا المنخفض، ليكون مركزا له على السواحل الشمالية محمل بكمية من الرطوبة، قادمة من البحر المتوسط.

وتابع أن المنخفض الجوي المتعمق على سطح الأرض، والذي يتزامن مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا، يتسبب في تكوين سحب ركامية كبيرة وضخمة تتسبب في تساقط أمطار غزيرة جدا غدًا الخميس وحتى السبت المقبل.

وتابع، أن هناك رياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وفي سياق مغاير، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد بالقاهرة الكبرى طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة.

وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا معتدلاً نهارًا بارد ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلاً، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلاً وشبورة صباحًا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً، والرياح نشطة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

ومن ناحيتها، حذرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد الوزير للمرور، في توصياتها في أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، بسبب هطول الأمطار تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين؛ ومن تلك الوصايا:
 
1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.
 
2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.
 
3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
 
4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.
 
5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.
 
6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.
 
7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.
 
8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.
 
9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
 
10- تجنب السرعات الجنونية أثناء القيادة على الطرق.

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